Sporting 0-5 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) City Sporting'i dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Sporting'i 5-0'lık skorla mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Riyad Mahrez, 18 ve 45. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 01:02