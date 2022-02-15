PSG 1-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) Lionel Messi penaltı kaçırdı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı. Maçta 90+4. dakikaya gelindiğinde Kylian Mbappe'nin golüyle PSG öne geçti ve maçı da 1-0 kazandı. Mücadelede Lioenel Messi bir penaltıdan yararlanamadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 01:00