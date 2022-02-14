Newcastle United'da Trippier şoku!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı sağ bek Kieran Trippier'in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022- 17:11