PSG - Real Madrid maçı CANLI İZLE (PSG Real maçı canlı anlatım)

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile başladı. Zorlu maçta Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Erken final olarak adlandırılan maçta tüm gözler Lionel Messi'de olacak. PSG - Real Madrid maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 22:58