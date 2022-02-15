Cüneyt Çakır Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 15:48