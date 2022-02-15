UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 15:48
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.