Manchester United 2-0 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ronaldo attı Manu kazandı!
Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester United, evinde Brighton'u 2-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra üç puanı almayı başardı. Bu sonuçla Manchester United 43 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Brighton ise 33 puanda kaldı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 01:25
Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-0 kazandı ve üç puanı almayı başardı.
Maçın ilk yarısı golsüz geçerken sessizliği bozan isim 51. dakikada McTominay'ın asistinde Cristiano Ronaldo oldu. Cristiano'nun golünden 3 dakika sonra 54'te Brighton'dan Dunk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda Manchester United oyunun hakimiyetini kaybetmeden galibiyete giderken 90+7'de Bruno Fernandes farkı ikiye çıkardı ve maçtaki son sözü söyleyen isim oldu.
Bu sonuçla Manchester United 43 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Brighton ise 33 puanda kaldı.