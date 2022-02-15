Manchester United 2-0 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ronaldo attı Manu kazandı!

Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester United, evinde Brighton'u 2-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra üç puanı almayı başardı. Bu sonuçla Manchester United 43 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Brighton ise 33 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 01:25