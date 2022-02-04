İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Athletic Bilbao sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Eflatun-beyazlılar ise kupaya çeyrek finalde veda etti.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 1-0 yenerek kupa dışında bıraktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü 89. dakikada Alex Berenguer attı.

Kupada son 16'larda Barcelona'yı eleyen Athletic Bilbao, çeyrek finalde de Real Madrid'i eleme başarısını gösterdi.

Athletic Bilbao 23 kez ile Kral Kupası'nı Barcelona'nın (31) ardından en çok kazanan 2. takım olarak biliniyor.

Kral Kupası'nın diğer yarı finalistleri Valencia, Rayo Vallecano ve Real Betis oldu.