Metz - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'in 24. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Metz deplasmanına konuk olacak. Peki, Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Metz - Marsilya maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 09:54