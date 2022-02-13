Milan - Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Serie A'nın 25. haftasında Milan ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Peki, Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan - Sampdoria maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 10:27