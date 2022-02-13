Almanya Bundesliga'nın 22. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Union Berlin'le kozlarını paylaştı. Konuk takım mücadeleyi 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 18. ve 25. dakikalarda Marco Reus, 71'de ise Guerreiro kaydetti.
Dortmund bu sonuçla birlikte 46 puana yükseldi. Union Berlin ise 34 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Union Berlin deplasmanda Arminia Bielefeld'e konuk olacak. Borussia Dortmund ise sahasında Borussia M'Gladbach'ı ağırlayacak.