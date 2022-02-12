Dragao Stadyumu'nda oynanan Porto - Sporting Lizbon maçında ekipler sahadan birer puanla ayrılırken, son anlarda saha karıştı.
Porto - Sporting Lizbon maçında ortalık karıştı! 4 kırmızı kart
Son dakika spor haberi: Portekiz Ligi'nin 22. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Porto - Sporting Lizbon maçında saha bir anda karıştı. İki takım futbolcuları birbirine girerken, tam 4 futbolcu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte o anlar...
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve hırçınlığıyla bilinen yıldız savunmacı Pepe, müsabakanın son anlarından hakeme kırmızı kart itirazında bulundu.
KAVGANIN FİTİLİNİ PEPE ATEŞLEDİ
Hürriyet'in derlediği habere göre; Sporting Lizbon'lu oyuncularla kavga eden Pepe, kırmızı kartla ihraç edilirken iki takım oyuncuları birbirine girdi.