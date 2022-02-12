Porto - Sporting Lizbon maçında ortalık karıştı! 4 kırmızı kart

Son dakika spor haberi: Portekiz Ligi'nin 22. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Porto - Sporting Lizbon maçında saha bir anda karıştı. İki takım futbolcuları birbirine girerken, tam 4 futbolcu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 13:22