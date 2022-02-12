Lyon - Nice maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Nice maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lyon ile Nice karşı karşıya gelecek Peki, Lyon - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon - Nice maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 12:17