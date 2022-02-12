Everton - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Everton, sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Peki, Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Everton - Leeds United maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 11:49