İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Everton ile Leeds United kozlarını paylaşacak.
Everton, mücadele öncesi topladığı 19 puanla 16. sırada yer alıyor. 23 puanı bulunan Crystal Palace ise 15. sırada bulunuyor.
EVERTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Everton - Leeds United maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 18.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
EVERTON - LEEDS UNITED MUHTEMEL 11'LER
Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Kenny; Allan, van de Beek; Townsend, Alli, Richarlison; Calvert-Lewin
Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Koch, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James