Chelsea 2-1 Palmeiras (MAÇ SONUCU-ÖZET) FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin İngiliz şampiyonu Chelsea ile Güney Amerika Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras kozlarını paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden finali Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 22:14