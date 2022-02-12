Brentford - Crystal Palace maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında Brentford, sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınla izleyecilerle buluşuyor. Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 17:54