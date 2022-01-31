Christian Eriksen futbola Brentford ile döndü!

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, sahada kalp krizi geçirdiği geçen yılın haziran ayından beri sahalardan uzak kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 aylık sözleşme imzalandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 13:12