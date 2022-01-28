2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Honduras ile Kanada kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-0'lik skorla konuk takım oldu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Atiba ve Cyle Larin de Kanada'da sahne aldı. Atiba, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Cyle Larin ise 62 dakika süre aldı.

Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri final turu 9. maçında Kanada ile Honduras karşı karşıya geldi.



Estadio Olimpico Metropolitano'da oynanan maçı Kanada deplasmanda 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmada Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Maldonado kendi kalesine ve 73. dakikada Jonathan David kaydetti. Mücadelede Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Cyle Larin ilk 11'de sahaya çıkarkan Larin 62 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Kanada final turunda 19 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.