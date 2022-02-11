Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. Çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş kupada son 8'de mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Kupanın sahibi ise 26 Mayıs 2022'de oynanacak finalde belli olacak. Karşılaşmanın yeri ve stadyumu TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.

YENİ KURAL DEVREYE GİRECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon başı yeni bir düzenleme yapılmıştı. TFF'nin kararına göre, organizasyonda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak

TOPLU SONUÇLAR

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-2

F. Karagümrük-Konyaspor: 5-4 (Uzt.)

Fenerbahçe-Kayserispor: 0-1

Bandırmaspor-Sivasspor: 2-4

Hatayspor-Antalyaspor: 0-2

Denizlispor-Trabzonspor: 1-2

Alanyaspor-Adana Demir: 5-3 (Pen.)

Beşiktaş-Göztepe: 3-1 (Pen.)