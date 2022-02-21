Kadınlar 'SheBelieves' Kupası'nda ABD ve Yeni Zelanda Milli Takımı'nın karşılaştığı mücadelede, sahalarda nadir görülen bir olay yaşandı.
Meikayla Moore tarihe geçti! Kendi kalesine hat-trick yaptı
Yeni Zelanda ile ABD arasında oynanan kadın futbol maçında ilginç bir olay yaşandı. Yeni Zelandalı oyuncu Meikayla Moore, 36 dakikada kendi kalesine hat-trick yaptı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 16:52
Yeni Zelanda forması giyen Meikayla Moore, 36 dakikada kendi kalesine tam 3 gol birden atarak 'perfect hat-trick' yaptı. Moore'un kendi kalesine yaptığı goller sol ayağı, sağ ayağı ve kafa vuruşuyla geldi.
25 yaşındaki savunmacı, attığı 3. golün ardından oyundan alındı. Yeni Zelanda, ABD'ye karşı maçı 5-0 kaybetti.