Real Betis 2-1 Real Mallorca (MAÇ SONUCU-ÖZET) Vedat Muriqi takımına yetmedi!
Real Betis, Benito Villamarin'de konuk ettiği Real Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Vedat Muriqi, La Liga'daki 2. golünü attı ancak bugol puana yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 22:40
Betis, 25. dakikada Alex Moreno ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Vedat Muriqi, 75. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve skora eşitliği getirdi. Betis, 83. dakikada Willian Jose'nin penaltı golüyle maçı kazanmayı başardı.
Lazio'dan Mallorca'ya kiralık transfer olan Muriqi, ilk 3 La Liga maçının tamamında skora etki etti ve 2 gol 1 asist istatistikleri yakaladı.
Mallorca'ya karşı namağlup serisini 4 maça çıkaran Real Betis, puanını 46'ya yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Mallorca ise 26 puanda kaldı.
Gelecek hafta Endülüs derbisinde Betis, Sevilla'ya konuk olacak. Mallorca ise bu mağlubiyeti evinde oynayacağı Valencia maçıyla telafi etmeye çalışacak.