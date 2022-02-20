Real Betis 2-1 Real Mallorca (MAÇ SONUCU-ÖZET) Vedat Muriqi takımına yetmedi!

Real Betis, Benito Villamarin'de konuk ettiği Real Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Vedat Muriqi, La Liga'daki 2. golünü attı ancak bugol puana yetmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 22:40