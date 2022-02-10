Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nantes ile Bastia karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 13:43 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 13:43