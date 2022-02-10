Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Liverpool ile Leicester City, Anfield Road'da kozlarını paylaşacak.
Liverpool, mücadele öncesi topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor.
LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Liverpool - Leicester City maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - LEICESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Jota
Leicester City: Schmeichel; Justin, Vestergaard, Çağlar; Pereira, Tielemans, Ndidi, Thomas; Dewsbury-Hall; Iheanacho, Daka