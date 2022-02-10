Liverpool - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool - Leicester City maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 09:50