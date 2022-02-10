Juventus - Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası çeyrek final maçında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, Juventus deplasmanına konuk olacak. Peki, Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Juventus - Sassuolo maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 10:52