Wolverhampton Arsenal maçı CANLI İZLE (Wolves-Arsenal canlı anlatım)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip, bu maçtan puan veya puanlar alarak 5 maçlık yenilmezlik serisini korumak istiyor. Konuk takım ise 2 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Wolverhampton - Arsenal maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 23:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022- 00:39