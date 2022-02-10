İngiltere Premier Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
WOLVERHAMPTON ARSENAL İLK 11'LER
Wolves: Jose Sa, Nelson Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Marçal, Dendoncker, Ruben Neves, Francisco Trincao, Raul Jimenez, Daniel Podence.
Arsenal: Ramsdale, Cedric, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Ödegaard, Saka, Martinelli, Lacazette.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 24. haftasında oynanan Wolverhampton - Arsenal maçı, saat 22.45'te başladı. Hakem Michael Oliver'ın yönettiği maç A Spor'dan canlı yayınlanıyor.