Sportif direktör Marc Overmars'ın kadın personele uygunsuz mesajlar göndermesiyle çalkalanan Ajax, yeni bir skandalla sarsıldı.

Hollanda kulübü bir akademi oyuncusunun tecavüzle suçlanmasıyla gündem oldu. İddiaların ortasındaki söz konusu oyuncu, kulübün rezerv takımında oynayan Donny Warmerdam.

NTV Spor'un derlediği habere göre; Roddel Talk'tan gazeteci Dennis Schouten'in açıkladığı olay altı ay önce mağdur 18 yaşındayken gerçekleşti ve yaşananları 10 Şubat'ta polise bildirdi.

Schouten programda "Bana altı ay önce bir partide tecavüze uğradığını söyledi. Polise zaten bilgi verdi ve ayrıca suçlama hakkında bir rapor sunmak için mahkemeye celp talebinde bulundu." şeklinde konuştu.

20 yaşındaki Warmerdam, Ajax akademisinden yetişti. Defansif orta saha oyuncusu henüz A takım formasını giymedi ancak B takımla 40 maç çıktı.