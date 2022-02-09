İspanya Kral Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor.
İki La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Real Betis, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak.
İki takım da sahadan avantajlı bir skor elde ederek 3 Mart'ta oynanacak rövanş maçı öncesi finale yükselme yolunda avantaj elde etmek istiyor.
RAYO VALLECANO - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Rayo Vallecano - Real Betis maçı 9 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve Tivibuspor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
RAYO VALLECANO - REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, Rodrigues; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, A Garcia; Falcao
Real Betis: Silva; Sabaly, Ruiz, Bartra, Moreno; Carvalho, Gonzalez; Juanmi, Canales, Fekir; Iglesias