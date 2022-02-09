İtalya Serie A'nın 24. haftasındaki dev derbide Inter ile Milan karşı karşıya gelmişti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ve takımının tek golünün asistini yaptığı karşılaşmada ev sahibi takım, rakibine 2-1 mağlup olarak derbiden yenilgiyle ayrılmıştı.
Inter'de büyük kavga! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...
Son dakika spor haberi: Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta Milano derbisinde Milan'a 2-1'lik skorla mağlup olan Inter'de maç sonrası Hakan Çalhanoğlu, Samir Handanovic ve Danilo D'Ambrosio arasında kavga çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun attığı gollerle dev maçtan 3 puanla ayrılırken, Inter - Milan maçı sonrası İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'da yayın yapan Calciomercato.it sitesinin muhabiri Enrico Camelio, Inter - Milan maçı sonrası Inter soyunda odasında Hakan Çalhanoğlu, Samir Handanovic ve Danilo D'Ambrosio arasında büyük bir kavga yaşandığını öne sürdü.