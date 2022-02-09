Inter'de büyük kavga! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

Son dakika spor haberi: Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta Milano derbisinde Milan'a 2-1'lik skorla mağlup olan Inter'de maç sonrası Hakan Çalhanoğlu, Samir Handanovic ve Danilo D'Ambrosio arasında kavga çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 17:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022- 17:17