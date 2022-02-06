Udinese Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese, sahasında Torino ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da maça mutlak 3 puan hedefiyle sahada yer alacak. Peki, Udinese - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 17:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 17:10