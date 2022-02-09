Norwich - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Norwich Crystal Palace maçı CANLI İZLE | İngiltere Premier Lig

Norwich - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Norwich Crystal Palace maçı CANLI İZLE | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich, sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Peki, Norwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Norwich - Crystal Palace maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 12:15