Real Madrid Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan yayınlanacak? | Real Madrid Granada CANLI İZLE | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 23. hafta karşılaşmasında lider Real Madrid sahasında küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Granada'yı konuk edecek. Eflatun-beyazlılar en yakın rakibi Sevilla'nın puan kaybettiği haftadan galibiyetle ayrılıp puan farkını açmak istiyor. 4 maçtır kazanamayan Granada ise alt sıralardan kurtulma peşinde... Peki; Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Granada kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlıların en golcü iki oyuncusu Benzema ve Vinicius Jr. bu maçta forma giyemeyecek. İşte Real Madrid - Granada maçına dair tüm merak edilenler...

REAL MADRID GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

R. Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Rodrygo, Jovic.

Granada: Maximiano; Diaz, Sanchez, Torrente, Neva; Collado, Milla, Gonalons, Puertas; Molina, Suarez.

REAL MADRID - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓

📺 La Liga'da alt ve üst sıraları yakından ilgilendirecek Real Madrid - Granada maçı saat 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak ve hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma, S Sports'tan canlı yayınlanacak.