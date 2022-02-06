İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Granada kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlıların en golcü iki oyuncusu Benzema ve Vinicius Jr. bu maçta forma giyemeyecek. İşte Real Madrid - Granada maçına dair tüm merak edilenler...
REAL MADRID GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
R. Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Rodrygo, Jovic.
Granada: Maximiano; Diaz, Sanchez, Torrente, Neva; Collado, Milla, Gonalons, Puertas; Molina, Suarez.
REAL MADRID - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓
📺 La Liga'da alt ve üst sıraları yakından ilgilendirecek Real Madrid - Granada maçı saat 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak ve hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma, S Sports'tan canlı yayınlanacak.