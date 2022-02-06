Juventus Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Juventus Verona CANLI İZLE | İtalya Serie A

Juventus Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Juventus Verona CANLI İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ev sahibi ekip, 2 maçtır galip gelen Igor Tudor'un öğrencileriyle kozlarını paylaşacak. Peki; Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 14:01