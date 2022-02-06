Almanya Bundesliga'nın 21. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendirecek maç öncesi tüm bilgiler haberimizde...
BORUSSIA DORTMUND BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11'LER
B. Dortmund: Kobel; Wolf, Akanji, Hummels, Guerreiro; Brandt, Dahoud, Bellingham; Reus, Malen, Hazard.
B. Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker; Andrich, Demirbay; Bellarabi, Wirtz, Diaby; Schick.
BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓
📺Dortmund - Leverkusen karşılaşması saat 17.30'da başlayacak. Signal-Iduna Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.