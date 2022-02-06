Borussia Dortmund Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Dortmund Leverkusen CANLI İZLE | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Dortmund Leverkusen CANLI İZLE | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 21. haftası, üst sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2. sırada bulunan Borussia Dortmund sahasında 3. sıra yer alan Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Ev sahibinin 3 maçlık galibiyet serisi bulunurken, konuk takım ise 3 maçlık yenilmezlik serisine sahip durumda... Peki; Borussia Dortmund Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 11:41