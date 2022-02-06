İtalya Serie A'nın 24. haftasında Atalanta sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kaybetti ve 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Atalanta ile Cagliari kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri 50. ve 68. dakikalarda Gaston Pereira kaydetti. Atalanta'nın tek golü ise 64'te Jose Luis Palomino'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte 52. dakikada Juan Musso direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skor sonucu Atalanta 4 maç sonra kaybetti ve 43 puanda kaldı. Cagliari ise 2 maç sonra kazandı ve 20 puana yükseldi.

Ligin 25. haftasında Atalanta sahasında Juventus'u ağırlayacak. Cagliari ise Empoli'ye konuk olacak.