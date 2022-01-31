Real Madrid transfer bombasını patlattı! Kylian Mbappe ile el sıkışıldı

İspanyol devi Real Madrid ile Kylian Mbappe, sezon sonu için el sıkıştı. PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid ile yıllık 50 milyon euro net maaş ve bonuslar üzerinden anlaşma sağladı. Mbappe'nin sözleşmesi, sezon sonundan itibaren geçerli olacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 15:55