Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belirlendi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlar 8,9 ve 10 Şubat'ta. 8 mücadelenin tamamı ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu turdan itibaren VAR sistemi uygulanmaya başlanacak. Çeyrek finale yükselecek 8 takım 1-2 ve 3 Mart'ta karşılaşacak. Yarı finallerin iki maç üzerinden oynanacağı kupada, final 26 Mayıs Perşembe yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının programı belli oldu. 8, 9 ve 10 Şubat’taki karşılaşmalar ATV ve A Spor ekranlarında. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 06:40
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belirlendi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlar 8,9 ve 10 Şubat'ta. 8 mücadelenin tamamı ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu turdan itibaren VAR sistemi uygulanmaya başlanacak. Çeyrek finale yükselecek 8 takım 1-2 ve 3 Mart'ta karşılaşacak. Yarı finallerin iki maç üzerinden oynanacağı kupada, final 26 Mayıs Perşembe yapılacak.