Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının programı belli oldu. 8, 9 ve 10 Şubat’taki karşılaşmalar ATV ve A Spor ekranlarında. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belirlendi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlar 8,9 ve 10 Şubat'ta. 8 mücadelenin tamamı ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu turdan itibaren VAR sistemi uygulanmaya başlanacak. Çeyrek finale yükselecek 8 takım 1-2 ve 3 Mart'ta karşılaşacak. Yarı finallerin iki maç üzerinden oynanacağı kupada, final 26 Mayıs Perşembe yapılacak.



