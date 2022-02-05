Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...

