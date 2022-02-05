Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...
Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özeti A Spor'da
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 18:15
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...