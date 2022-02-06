Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş - Antalyaspor maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...
Beşiktaş - Antalyaspor maçının özeti A Spor'da!
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş - Antalyaspor maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 21:16
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş - Antalyaspor maçının özetini A Spor'da izleyebilirsiniz...