Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kosova basını, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevi için 60 yaşındaki çalıştırıcıyı adaylar arasına aldığı öne sürüldü.

Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Son olarak Antalyaspor'da görev alan ve Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik adamın Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürüldü.

Kariyerinde Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, 2013/2014 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.