Fransa Ligue 1'in 23. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Monaco sahasında Lyon'u ağırlayacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip, 3 puanla ayrılıp yeni bir seri başlatmak isterken; Lyon ise 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Monaco Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

🔗CANLI SKOR - Monaco-Olympique Lyon maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 23. hafta heyecanı sürüyor... Ligde 33 puanla 8. sırada yer alan Monaco, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Olympique Lyon'u ağırlayacak. Ev sahibi takımda Krepin Diatta sakat; Cesc Fabregas, Djibril Sidibe, Myron Boadu, Benoit Badiashile, Alexander Nubel ve Radoslaw Majecki'nin oynaması ise şüpheli. Konuk ekipte ise Houssem Aouar'ın sakatlığı bulunuyor Romain Faivre, Jason Denayer, Lenny Pintor, Jeff Reine-Adelaide'in oynaması ise şüpheli. Kamerun Milli Takımı'nda bulunan Karl Toko Ekambi de bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmayla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

📺MONACO-OLYMPIQUE LYON MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco'nun sahasında Olympique Lyon'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋MONACO-OLYMPIQUE LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

🔹Monaco: Vito Mannone, Vanderson, Axel Disasi, Chrislain Matsima, Caio Henrique, Jean Lucas, Aurelien Tchouameni, Gelson Martins, Kevin Volland, Sofiane Diop, Wissam Ben Yedder.

🔹Olympique Lyon: Anthony Lopes, Leo Dubois, Jerome Boateng, Castello Lukeba, Malo Gusto, Maxence Caqueret, Tanguy Ndombele, Emerson, Xherdan Shaqiri, Moussa Dembele, Rayan Cherki.