Burnley Watford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Burnley Watford CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor... 2 hafta önce yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Burnley - Watford maçı, bu akşam oynanacak. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi ekip 20. sırada, konuk takım ise 19. sırada bulunuyor. Peki; Burnley Watford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 11:23