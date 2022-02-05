Saint-Etienne Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? St. Etienne Montpellier CANLI İZLE | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? St. Etienne Montpellier CANLI İZLE | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Saint Etienne sahasında Montpellier'i ağırlayacak. 7 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Angers'ı mağlup ederek noktalayan ligin son sırasındaki ev sahibi ekip, Montpellier karşısında bunu devam ettirmek istiyor. Konuk takım ise 3 puanla ayrılıp ligde Avrupa sıralamasına girmek istiyor. Peki; St. Etienne Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 12:05