Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor... Üçüncülük maçında Burkina Faso ile Kamerun karşılaşıyor. Burkina Faso yarı finalde Senegal'e 3-1 mağlup olurken; Kamerun ise Mısır'a penaltılar sonucunda elenmişti. Peki; Burkina Faso Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta? Burkina Faso-Kamerun maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Afrika Uluslar Kupası'nda perdenin kapanmasına son 2 maç kaldı... Dev organizasyonda Senegal ile Mısır finalde eşleşirken, iki takımın mağlup ettiği Burkina Faso ve Kamerun ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçla ilgili tüm detaylar...

BURKINA FASO KAMERUN MUHTEMEL İLK 11'LER

Burkina Faso: Ouedraogo; Kabore, Tapsoba, Dayo, Yago; Toure, Guira, Sangare; Bande, Ouattara, Traore.

Kamerun: Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo; Hongla, Anguissa, Ngamaleu, Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting.

BURKINA FASO - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçı olan Burkina Faso - Kamerun karşılaşması, saat 22.00'de başlayacak. Ahmadou Ahidjo Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.