2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Uruguay ile Venezuela kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Bentancur, 23'de De Arrascaeta, 45+1'de Edinson Cavani ve 53'te penaltıdan Luis Suarez kaydetti. Venezuela'nın tek golü ise 65. dakikada Josef Martinez'den geldi. Ayrıca ev sahibinin 62'de Cavani ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Uruguay bu skorun ardından 22 puana yükseldi. Venezuela ise 10 puanda kaldı.

Grubun 17. haftasında Uruguay sahasında Peru'yu ağırlayacak. Venezuela ise Arjantin'e konuk olacak.