2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Şili ile Bolivya karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelesi Şili 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. haftasında Bolivya sahasında Şili'yi ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Şili'ye galibiyeti getiren golleri 14 ve 85. dakikalarda Alexis Sanchez, 77'de ise Nunez kaydetti. Bolivya'nın golleri ise 37. dakikada Enoumba ve 88'de Martins'ten geldi.

Bu sonucun ardından Şili 2 maç aradan sonra galip geldi ve 19 puana yükseldi. Bolivya ise 15 puanda kaldı.

PULGAR 70 DAKİKA OYNADI!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Erick Pulgar, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Claudio Baeza'ya bıraktı.

Grubun 17. haftasında Bolivya deplasmanda Kolombiya ile karşılaşacak. Şili ise Brezilya'ya konuk olacak.