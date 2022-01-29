Belçika'da kaydettiği gollerle adından söz ettiren Deniz Undav, Avrupa ekiplerini peşine takmaya başladı. Royale Union Saint Gilloise formasıyla bu sezon 18 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu sergilediği futbolla dikkat çekiyor.
Belçika'ya damga vurdu! Deniz Undav'a İngiliz talip!
Belçika'da attığı gollerle adından söz ettiren ve A Milli Takım için Stefan Kuntz'un ikna etmek istediği isim olan Deniz Undav'ın talipleri artıyor. 25 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion girişimlere başladı. Deniz Undav bu sezon 18 gol, 10 asist üretti. İşte transfere sair son detaylar...
TheAtletic'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Deniz Undav için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, golcü isim için harekete geçti.
Deniz Undav için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz bir süredir kendisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Dneiz'in tercihi de ayrıca merak konusu olmaya devam ediyor.