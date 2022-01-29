Belçika'ya damga vurdu! Deniz Undav'a İngiliz talip!

Belçika'da attığı gollerle adından söz ettiren ve A Milli Takım için Stefan Kuntz'un ikna etmek istediği isim olan Deniz Undav'ın talipleri artıyor. 25 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion girişimlere başladı. Deniz Undav bu sezon 18 gol, 10 asist üretti. İşte transfere sair son detaylar...

MEHMET CEM ÇAKIR| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 17:51 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022- 17:52