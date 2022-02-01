2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu 8. haftasında Vietnam ile Çin karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Vietnam ile Çin kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Vietnam 3-1 kazandı ve gruptaki ilk puanlarını aldı.

Vietnam'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Tan Tai Ho, 16'da Tien Linh Nguyen ve 76'da ise Van Duc Phan kaydetti. Çin'in tek golü ise 90+8. dakikada Xin Xu'dan geldi.

Vietnam bu skorla grupta ilk puanlarını aldı ve puanını 3'e yükseltti. Çin ise 5 puanda kaldı.

Grubun 9. haftasında Vietnam sahasında Umman'ı konuk edecek. Çin ise Suudi Arabistan'ı ağırlayacak.