2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu 8. haftasında Suriye ile Güney Kore kozlarını paylaşacak. Geride kalan 7 haftada Güney Kore 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. Suriye ise 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 2 puan aldı ve grubun sonuna demirledi. Peki; Suriye-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
SURİYE - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rashid Stadyumu'nda Suriye ile Güney Kore arasında oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Suriye - Güney Kore maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.