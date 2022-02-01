Suriye Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta? Suriye-Güney Kore hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu 8. hafta maçında Suriye sahasında Güney Kore'yi ağırlayacak. Suriye'nin grupta bir iddiası kalmazken; Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore bu maçı kazanması halinde, grupta Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan 2 takımdan biri olacak. Peki; Suriye-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 10:44 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022- 10:45