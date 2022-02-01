2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında Japonya sahasında Suudi Arabistan'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu 8. haftasında Japonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Minamino ve 50'te Ito kaydetti.

Bu sonucun ardından Japonya galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve 18 puanla haftayı 2. sırada kapatmayı garantiledi. Suudi Arabistan ise ilk yenilgisini alırken 19 puanla liderliğini korudu.

Grubun 9. haftasında Japonya deplasmanda Avustralya'ya konuk olacak. Suudi Arabistan ise Çin deplasmanında sahne alacak.