2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu 8. haftasında Japonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 haftada Japonya 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Suudi Arabistan ise 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Peki; Japonya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
JAPONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saitama Stadyumu'nda Japonya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak maç saat 13.10'da başlayacak. Japonya - Suudi Arabistan maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.