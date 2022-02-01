Japonya Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Japonya-Suudi Arabistan hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında Japonya sahasında Suudi Arabistan'ı konuk edecek. Bu mücadele, gruptan direkt çıkmak için çok önemli bir aşama olarak görülüyor. Peki; Japonya-Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 11:16