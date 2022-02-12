Montpellier - Lille maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Lille maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Montpellier'e konuk olacak. Peki, Montpellier - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Montpellier - Lille maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 12:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 12:14